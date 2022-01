Tourmenté par les blessures, le Diable a tout de même réussi à convaincre le Torino de le garder. Reste à savoir si le club est capable de lever l'option d'achat...

À Turin, l'ancienne garde va tirer sa révérence. Alors que Tomas Rincon, Simone Zaza, Daniele Baselli, Armando Izzo ou même Simone Verdi sont autorisés à quitter le club, Torino s'apprête également à perdre - gratuitement - Andrea Belotti. Le contrat du buteur italien expire en juin et, à 28 ans, il fera ses adieux, désireux de relever un nouveau défi. La situation du défenseur Bremer reste également floue : le Brésilien serait convoité par l'Inter Milan, Tottenham ou encore Chelsea.

La forme que prendra l'effectif turinois l'an prochain reste une énigme. Que le président Urbano Cairo souhaite commencer à résoudre le plus rapidement possible. Une chose est certaine : le noyau sera rafraîchi et construit autour d'éléments plus jeunes. Les premiers dossiers à traiter sont ceux de Marko Pjaca, Josip Brekalo et... Dennis Praet (...)