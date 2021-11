Confronté à une flambée épidémique, le Land de Saxe a interdit de public tous les événements sportifs, au moins jusqu'au 12 décembre, en plus de nombreuses autres mesures de précaution.

La Saxe est à la fois le Land le moins vacciné d'Allemagne (moins de 60%) et celui où l'incidence du coronavirus est actuellement la plus élevée, avec 594 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours.

Leipzig devra donc au minimum jouer sans ses supporters ses matches de Bundesliga contre Leverkusen (28 novembre) et Mönchengladbach (11 décembre), ainsi que sa rencontre cruciale de Ligue des champions contre Manchester City le 7 décembre.

Le RB a vivement critiqué l'exécutif régional pour avoir laissé dégénérer la situation: "Le plus haut niveau d'infection de tous les Länder allemands et le taux de vaccination le plus bas démontrent que le pouvoir en Saxe n'a jusqu'ici pas été capable de proposer un plan valable pour endiguer la pandémie", a fustigé la direction du club dans un communiqué.

En Bavière, le Land du Bayern Munich, les autorités ont également annoncé de nouvelles restrictions à partir de la semaine prochaine, dont l'annulation des marchés de Noël. Pour le football professionnel, les stades pourront être remplis à 25% de leur capacité maximum, mais les spectateurs devront être à la fois vaccinés ou guéris, et présenter un test PCR négatif.