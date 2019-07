Le directeur sportif du PSG a effectué son tout premie r entretien pour le quotidien Le Parisien depuis son retour au Parc des Princes. Le directeur sportif a longuement été interrogé sur le cas Neymar, qui était absent à l'entraînement ce lundi au Camp des Loges. Pour cette absence, Léonardo assure que le joueur brésilien recevra une sanction. "On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés et on va le faire" assure Léonardo.