Si le PSG n'a pas encore fait d'énorme transfert sur le mercato, il enregistre néanmoins le retour de Leonardo en tant que directeur sportif.





Selon Le Parisien, le Brésilien aura fort à faire pour ramener de l'ordre dans le vestiaire parisien, au sein duquel les joueurs se permettaient tout et n'importe quoi.





Tout d'abord, Leonardo insistera sur un point important: la ponctualité. "Le PSG est devenu "une favela" ces dernières années, tacle le proche d'un Brésilien réputé plus ponctuel que la moyenne de ses coéquipiers. Quand les premiers joueurs arrivent sur le terrain d'entraînement, d'autres sont encore sur le parking", rapporte le quotidien français. Autre exemple, le retard d'Areola et Di Maria, juste avant la rencontre contre Manchester United (ndlr: au cours de laquelle le PSG se fera éliminer). On peut également évoquer le retard de Neymar au moment de prendre le bus pour partir disputer le choc contre Marseille. Rabiot et Mbappé étaient aussi à la bourre.





Autre cheval de bataille de Leonardo: les sorties en boite de nuit.





Neymar, qui aime beaucoup faire la fête, a été longtemps blessé cette saison. Il ne se privait pas pour sortir et entrainait avec lui les célibataires de l'équipes comme Draxler, Verrati ou Mbappé. L'Italien avait d'ailleurs fait la Une des journaux lorsqu'il avait été arrêté en état d'ivresse. Julian Draxler, quant à lui, n'a pas eu peur de sortir jusqu'aux petites heures de la nuit la veille de la rencontre décisive face à Manchester United. Le lendemain soir, l'Allemand débutait la rencontre.