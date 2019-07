Les photos du troisième maillot du Real Madrid et de la deuxième vareuse du PSG ont fuité sur la toile.





Le troisième maillot officiel du Real Madrid a fuité sur la toile. Le site spécialisé et bien informé Footy Headlines a divulgué ces maillots à la couleur inédite.





Ce maillot turquoise sera présenté officiellement dans les prochains jours.





© Footy Headlines © Footy Headlines © Footy Headlines







Le deuxième maillot du PSG également sur le net

Thomas Meunier et les Parisiens ont également pu voir leur second maillot fuiter sur internet. Pour les champions de France, pas de turquoise mais plutôt une couleur "corail", qui se situe entre le rouge et l'orange. Vraisemblablement, cette tunique sera présentée en Chine ce vendredi lors de la tournée de pré-saison.

© Footy Headlines © Footy Headlines



Le maillot "third" du Barça ressemblera à celui du Real

Le Barça a sorti un troisième maillot, qui sera également de couleur turquoise. Les Blaugranas choisissent souvent cette couleur pour leur troisième vareuse.

© Footy Headlines