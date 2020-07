Trossard, titulaire et sur le terrain durant toute la rencontre, a notamment vu le gardien des Magpies Dubravka repousser une de ses tentatives en première mi-temps (28e). Le Diable Rouge a aussi tenté sa chance, sans trouver le cadre, à deux reprises (15e, 77e).

Dans l'autre match du début de soirée, Everton s'est imposé 0-1 sur le terrain de Sheffield United grâce à un but de Richarlison. Sur un coup franc de Gylfi Sigurdsson, le Brésilien a inscrit le seul but du match d'une tête croisée (46e). Cette défaite est fatale pour les 'Blades', huitièmes avec 54 points, qui ne peuvent mathématiquement plus accrocher la 6e place, la dernière qualificative pour l'Europe. Everton est 11e (49 pts), Newcastle 13e (44) et Brighton 15e (38)