Du coup, les Blues (65 points) renforcent leur troisième place puisqu'ils comptent cinq points d'avance et un match de moins par rapport à Arsenal (4e). Les combattifs Hammers restent septièmes (52 points). Leandro Trossard a disputé l'intégralité du duel opposant Brighton à Southampton. Les Seagulls ont pris le large grâce à Danny Welbeck (2e, 1-0) et un autogoal de Mohammed Salisu (44e, 2-0) mais James Ward-Prowse a remis les niveaux pour les Saints (45e+4, 2-1, 54e). Les deux équipes peuvent déjà regarder à la saison prochaine: Brighton est 11e (41 points) et Southampton 13e (40 points).

Ce n'est pas le cas de Wolverhampton et de Leander Dendoncker, qui se sont inclinés 1-0 à Burnley. Les Loups sont toujours en course pour un ticket européen: ils sont 8e avec 49 points, trois en moins que West Ham alors qu'ils ont disputé un match de moins.