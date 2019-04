Une victoire devant son public et le retour sur les terrains de Neymar: le PSG, qui a dominé Monaco (3-1) grâce à un triplé de Kylian Mbappé, a fêté dimanche son 8e titre de champion de France dans une ambiance sereine, marqué par les hommages à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Sacré roi de France avant même d'avoir joué, en raison du nul de son dauphin lillois contre Toulouse (0-0) plus tôt dans l'après-midi, le PSG a tenu à régaler ses supporters pour les célébrations du 8e titre de son histoire, le 6e en 7 ans de l'ère qatarienne.

Face à Monaco, où Nacer Chadli est resté sur le banc, seule équipe avoir privé en 2017 le PSG du titre depuis 2013, les Parisiens ont pu compter sur un triplé de leur champion du monde Kylian Mbappé (15e, 38e, 55e), et le retour sur les terrains de sa star brésilienne Neymar, trois mois après sa blessure au pied. Alexander Golovine a réduit le score en fin de match (80e) pour l'ASM qui n'a toujours pas assuré son avenir en Ligue 1. Avec un bilan de 2 points sur 12, ils restent 16e avec 32 points, 4 de plus que Dijon 18e et actuel barragiste.

Avant la rencontre, l'atmosphère entourant le Parc des Princes était davantage solennelle avec plusieurs hommages rendus à la cathédrale Notre-Dame, ravagée par un violent incendie lundi.

Outre la diffusion d'un clip célébrant l'héroïsme des pompiers de Paris, dont certains membres ont donné le coup d'envoi fictif, les coéquipiers de Marquinhos ont porté durant la rencontre un maillot "frappé d'un visuel" de l'édifice iconique, en lieu et place de son sponsor habituel et du nom des jouerus dans le dos.