Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire 5-0 du Real Madrid sur Leganes mercredi soir à l'occasion de la 10e journée du championnat d'Espagne de football.

Le Français a distillé deux passes décisives à Rodrygo (7e) et Toni Kroos (8e) et a inscrit un but sur penalty (69e). Thibaut Courtois et Eden Hazard ont joué toute la rencontre avec le Real.

La lanterne rouge a tenté de mettre la pression sur le Real Madrid mais Rodrygo (7e) et Kroos (8e) l'ont directement déstabilisée. L'arbitre a ensuite accordé un penalty pour une faute de Soriano sur Eden Hazard. Sergio Ramos a enfoncé Leganes mais a dû s'y reprendre à deux reprises: sur indication du VAR, l'arbitre a fait recommencer le penalty parce que Soriano n'avait pas le pied sur la ligne lors de la première frappe (24e). A la reprise, le Real ne s'est pas porté résolument vers l'avant mais Benzema a envoyé un ballon sur le poteau (68e) avant de tranformer un penalty (69e) accordé pour une faute de Bustinza sur Luka Modric à peine monté (62e). Monté à la place de Benzema (70e), Luka Jovic a encore alourdi la marque (90e+1). Au classement, les Merengues se reyrouvent deuxièmes avec 20 point, un de moins que Barcelone.

En Italie, Cagliari a confirmé sa place en haut du classement en battant Bologne (3-2) à l'occasion de la 10e journée (3-2).Titulaire avec les Sardes, Radja Nainggolan est sorti à la 82e. Bologne a pourtant ouvert la marque sur penalty par Federico Santander (23e, 0-1). En seconde période, Cagliari a redressé la situation par Joao Pedro (49e, 1-1), Giovanni Simeone (72e, 2-1) et à nouveau Joao Pedro, qui en est à cinq buts (83e, 3-1). Cagliari est 7e avec 18 points tout comme Naples (6e), qui a été tenu en échec plus tôt dans la soirée par l'Atalanta (2-2), et la Lazio (5e), qui a battu Torino (4-0). Bologne, qui a réduit la marque grâce à un autogoal de Paolo Farago (90e+1, 3-2), se retrouve 11e (12 points). Chez les Romains, Jordan Lukaku est resté sur le banc et Silvio Proto, blessé au poignet, ne figurait pas dans la sélection.

En Angleterre, Liverpool s'est qualifié aux tirs au but pour les quarts de la Coupe de la Ligue au terme d'un match à rebondissements face à Arsenal (5-5, tab 5-4). Titulaire, Divock Origi a inscrit les deux derniers buts des Reds avant de transformer son tir au but.

En Allemagne, Dortmund avec Axel Witsel et Thorgan Hazard, s'est imposé 2-1 face à Mönchengladbach en 16e de finale de la Coupe. Brandt a signé un doublé pour les visités (77e, 80e), le second but sur assist de Hazard. Marcus Thuram avait donné l'avance à Gladbach (71e, 0-1). Wolfsburg, toujours sans Koen Casteels, n'a pas pesé lourd face à Leipzig (1-6). Wout Weghorst a inscrit l'unique but des Loups en fin de match (89e). Le Hertha Berlin s'est qualifié aux tirs au but face à Dresde (3-3, tab 5-4). Dodi Lukebakio, qui est sorti avant les prolongations (91e), a marqué un but pour le club de la capitale (48e, 1-1).

En France, Toulouse, avec Aaron Leya, s'est qualifié 1-2 pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue au détriment de Niort (Ligue 2). Thomas Foket et Reims ont fait la même chose (2-1) contre Bourg Petronas (D3).