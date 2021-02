Des buts de Danny Ings (49e) et Stuart Armstrong (90e) ont permis à Southampton d'atteindre les quarts de finale de la FA Cup au détriment de Wolverhampton et de Leander Dendoncker qui a joué toute la rencontre.

En Coupe du Danemark, Midtjylland s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant Odense (1-2). Après un but de Moses Opondo (33e), Dion Cools a offert l'égalisation à Luca Pfeiffer (39e) pour Midtjylland avant que Gustav Isaksen n'offre la qualification aux siens (51e). Cools a été remplacé à la 72e minute.

Ruud Boffin et Antalyaspor se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Turquie. Ils ont éliminé Sivasspor grâce à un unique but de Fredy sur penalty (62e). Boffin a joué toute la rencontre et a été averti à la 90e+2e minute.