La FA Cup, notamment, a débuté ce week-end.

ANGLETERRE

Lukaku et ManU en continuent sur leur lancée !

Manchester United a battu Reading (D2) 2-0 samedi au troisième tour (32e de finale) de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Romelu Lukaku a inscrit le deuxième but des Mancuniens.

Mata a ouvert le score sur penalty (22e). Juste avant la pause, Sanchez a parfaitement lancé Lukaku. Le Diable Rouge a dribblé le gardien et déposé le ballon dans le but vide (45e+3).

Marouane Fellaini est monté à l'heure de jeu à la place de Fred.

Burnley, avec Steven Defour dans le onze de base, a dû patienter jusque dans les arrêts de jeu avant de venir à bout Barnsley (D3). Chris Wood a délivré les 'Clarets' sur penalty à la 90e+2. Defour a cédé sa place à Cork à la 78e minute.

Simon Mignolet dans le but de Liverpool lundi à Wolverhampton en Coupe

Simon Mignolet défendra les filets de l'équipe visiteuse lundi soir (20h45) au Molineux Stadium, lors du match Wolverhampton - Liverpool, la tête d'affiche du troisième tour de la "Cup" anglaise de football. C'est ce qu'a annoncé samedi en conférence de presse l'entraîneur allemand des Reds Jürgen Klopp, qui en a profité pour faire l'éloge du Diable Rouge.

"Il va débuter la partie", a en effet annoncé l'ex-coach de Mayence et du Borussia Dortmund. "Il me faudrait écrire un livre pour exprimer tout le bien que je pense de lui. Mais bon je vais me contenter de résumer. Il contribue comme les autres joueurs habitués au banc, à élever très haut le niveau des entraînements. Je ne sais pas si vous avez observé l'échauffement de l'équipe jeudi à Manchester City (2-1), mais Simon a réalisé sept ou huit parades sensationnelles à cette occasion. Au point que j'en étais un peu ennuyé, parce que cela risquait de démoraliser nos attaquants qui ne parvenaient pas à marquer. C'est un fantastique professionnel, et je suis vraiment ravi d'avoir cette occasion de le faire jouer dans un match qui s'annonce très difficile, où je suis persuadé qu'il aura dès lors la possibilité de s'illustrer...", a conclu Klopp.

Mignolet, 30 ans, est barré par le Brésilen Alisson (Becker), arrivé de l'AS Rome l'été dernier. Il n'a encore disputé qu'un seul match officiel cette saison, le 26 septembre en Coupe de la Ligue contre Chelsea (1-2).