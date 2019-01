La FA Cup, notamment, a débuté ce week-end.

ANGLETERRE

Lukaku et ManU en continuent sur leur lancée !

Manchester United a battu Reading (D2) 2-0 samedi au troisième tour (32e de finale) de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Romelu Lukaku a inscrit le deuxième but des Mancuniens.

Mata a ouvert le score sur penalty (22e). Juste avant la pause, Sanchez a parfaitement lancé Lukaku. Le Diable Rouge a dribblé le gardien et déposé le ballon dans le but vide (45e+3).

Marouane Fellaini est monté à l'heure de jeu à la place de Fred.

Burnley, avec Steven Defour dans le onze de base, a dû patienter jusque dans les arrêts de jeu avant de venir à bout Barnsley (D3). Chris Wood a délivré les 'Clarets' sur penalty à la 90e+2. Defour a cédé sa place à Cork à la 78e minute.

Eden Hazard joue une mi-temps et se qualifie pour les 1/16es

Tout en faisant reposer plusieurs de ses cadres, Chelsea n'a éprouvé aucune difficulté pour battre 2-0 Nottingham (D2) et se qualifier pour les 1/16es de finale de la FA Cup. Initialement installé sur le banc, Eden Hazard est monté au jeu à la 42e minute pour remplacer Ruben Loftus-Cheek, blessé. Au moment de l'entrée sur la pelouse du Diable Rouge, le score de la rencontre était encore de 0-0, notamment en raison d'un penalty raté par Cesc Fabregas (30e). En deuxième période, les Blues sont passés à la vitesse supérieure. Le jeune Callum Hudson-Odoi, 18 ans, a délivré deux passes décisives à destination d'Alvaro Morata, auteur du doublé (49e et 59e) qui a condamné Nottingham.

Notons également que le gardien croate Lovre Kalinic, fraîchement transféré de La Gantoise, a pris trois buts face à Swansea pour sa première apparition sous les couleurs d'Aston Villa (D2), battu 0-3 et éliminé.

Depoitre et Mbenza éliminés en FA Cup, Palace avance en 1/16es en attendant Benteke

L'aventure de Huddersfield en FA Cup de football s'arrête en 1/32es de finale. Le club de Premier League s'est incliné 1-0 à Bristol City (D2) samedi. Laurent Depoitre a débuté la rencontre mais a été remplacé à la mi-temps. Isaac Mbenza est monté au jeu à la 73e, une minute après le but victorieux de Bristol City signé Josh Brownhill.

Crystal Palace s'est pour sa part difficilement défait de Grimsby (D4). Malgré l'infériorité numérique de leur adversaire dès la 2e minute, les Eagles ont peiné à trouver la voie du but. Auteurs de plus de 30 frappes vers le but, ils ont fini par trouver une faille à la 86e minute grâce à Jordan Ayew. Un but (1-0) qui leur permet de filer en 1/16es de finale de la compétition. De retour à l'entraînement après une longue blessure au genou, Christian Benteke était trop court pour disputer cette rencontre. Il devrait effectuer son retour à la compétition dans les prochains jours et aura donc l'opportunité de participer à la FA Cup.

Simon Mignolet dans le but de Liverpool lundi à Wolverhampton en Coupe

Simon Mignolet défendra les filets de l'équipe visiteuse lundi soir (20h45) au Molineux Stadium, lors du match Wolverhampton - Liverpool, la tête d'affiche du troisième tour de la "Cup" anglaise de football. C'est ce qu'a annoncé samedi en conférence de presse l'entraîneur allemand des Reds Jürgen Klopp, qui en a profité pour faire l'éloge du Diable Rouge.

"Il va débuter la partie", a en effet annoncé l'ex-coach de Mayence et du Borussia Dortmund. "Il me faudrait écrire un livre pour exprimer tout le bien que je pense de lui. Mais bon je vais me contenter de résumer. Il contribue comme les autres joueurs habitués au banc, à élever très haut le niveau des entraînements. Je ne sais pas si vous avez observé l'échauffement de l'équipe jeudi à Manchester City (2-1), mais Simon a réalisé sept ou huit parades sensationnelles à cette occasion. Au point que j'en étais un peu ennuyé, parce que cela risquait de démoraliser nos attaquants qui ne parvenaient pas à marquer. C'est un fantastique professionnel, et je suis vraiment ravi d'avoir cette occasion de le faire jouer dans un match qui s'annonce très difficile, où je suis persuadé qu'il aura dès lors la possibilité de s'illustrer...", a conclu Klopp.

Mignolet, 30 ans, est barré par le Brésilen Alisson (Becker), arrivé de l'AS Rome l'été dernier. Il n'a encore disputé qu'un seul match officiel cette saison, le 26 septembre en Coupe de la Ligue contre Chelsea (1-2).

ESPAGNE

Avec Batshuayi en fin de rencontre, Valence s'incline à Alaves

Michy Batshuayi n'a pas pu éviter la défaite 2-1 de Valence face à Alaves, samedi lors de la 18e journée de Primera Division espagnole. En quête de temps de jeu et convoité par plusieurs équipes européennes, le Diable Rouge est monté sur la pelouse à la 69e minute sans parvenir à peser sur le match.

Les Valenciens avait pris l'avantage dans cette rencontre après 14 minutes grâce à leur capitaine Dani Parejo. Borja Baston (21e) et Tomas Pina (45e+1) n'ont toutefois pas tardé à renverser la situation avant la pause en faveur d'Alaves qui a ensuite résisté aux offensives de Valence.

Au classement, l'équipe de Michy Batshuayi reste bloquée à la 11e place avec 22 points tandis que le surprenant Alaves reprend provisoirement sa place dans le Top 4, qualificatif pour la phase de groupes de la Ligue des champions, avec 31 points.

FRANCE

Lyon s'est qualifié pour les 1/16es de finale de la Coupe de France samedi soir en battant Bourges (D5) 0-2. Jason Denayer a disputé toute la rencontre au sein d'une équipe remaniée.

Dominateur, Lyon s'est fait peur en première période en voyant l'essai de Gaël Ebongue s'écraser sur la transversale (41e). En deuxième période l'équipe de Bruno Genesio a insisté et est parvenue à concrétiser. Martin Terrier s'est joué de la défense adverse avant d'ouvrir la marque (0-1, 59e). Le deuxième but lyonnais est arrivé sur une reprise de Ferland Mendy, réactif après une frappe de Moussa Dembele sur la barre transversale.

Le prochain match de Lyon est prévu mardi face à Strasbourg en quart de finale de Coupe de la Ligue.