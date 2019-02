Plusieurs Belges sont en action ce samedi.

ANGLETERRE

Man U, avec Lukaku, continue se marche en avant

Manchester United s'est imposé 0-3 samedi à Fulham dans un match comptant pour la 26e journée du championnat d'Angleterre de football. Romelu Lukaku, qui était titulaire pour la première fois en championnat depuis l'arrivée de Solskjaer au poste de T1, a joué toute la rencontre. Dennis Odoi était titulaire à l'arrière droit chez les Cottagers. Après un début de match étincelant de Fulham qui n'a pas été concrétisé par Luciano Vietto (1e) et André Schürrle (4e), Manchester a retrouvé ses esprits. Servi à la limite du hors-jeu par Anthony Martial sur le côté gauche, Paul Pogba a ouvert la marque d'un tir puissant (13e, 0-1). Passeur sur le premier but, Martial est devenu buteur: lancé en contre, il a résisté au retour d'Odoi, a mystifié Maxime Le Marchand avant de doubler l'écart d'un plat du pied (23e, 0-2).

Lukaku, qui a été assez discret en première période, n'a pas cadré un centre d'Ander Herrera (47e). Si le Diable Rouge s'est bien replié et a participé aux tâches défensives, il n'a pas eu de ballons vraiment intéressants en attaque. Manchester a encore alourdi le score par Pogba, qui a transformé un penalty pour une faute de Le Marchand sur Juan Mata (65e, 0-3). Depuis l'arrivée du nouveau coach, l'international français en est à huit buts et cinq assists.

Au classement, les Red Devils (51 points) prennent la quatrième place à Chelsea (50), qui se rend à Manchester City dimanche (17 heures).

ALLEMAGNE

Une nouvelle contre-performance pour Dortmund: 3-3 alors qu'il menait 3-0

Eliminé en Coupe d'Allemagne, Dortmund a signé une nouvelle contre-performance face à Hoffenheim dimanche dans le cadre de la 21e journée du championnat d'Allemagne de football (3-3). Alors qu'ils menaient 3-0, les Borussen se sont fait remonter en fin de match par les Hoffe. Axel Witsel a joué l'intégralité de la rencontre sur le côté droit d'un duo placé devant la défense. Au repos, Jadon Sancho (32e, 1-0) et Mario Götze (43e, 2-0) pensaient avoir mis les Borussen à l'abri et Raphael Guerreiro semblait leur avoir assuré la victoire (67e, 3-0). Mais l'ex-Standardman Ishak Belfodil monté au jeu à la mi-temps a réduit l'écart (75e, 3-1), Pavel Kaderabek a poursuivi l'effort (83e, 3-2) avant que Belfodil ne signe un doublé important (87e, 3-3).

Au classement, Dortmund conserve sa première place avec 50 points, huit de plus que le Bayern Munich, qui reçoit Schalke à 18h30. Hoffenheim (30 points) occupe la 9e position.

Thorgan Hazard et Mönchengladbach ont subi une lourde défaite à domicile face au Hertha Berlin (0-3). Salomon Kalou (30e), Ondrej Duda (56e) et Davie Selke (76e) ont infligé la 5e défaire de la saison à Gladbach, qui reste 3e (42 points). Berlin (31) est 8e.

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans le but, a partagé l'enjeu à Fribourg (3-3). Les Loups ont mené trois fois à la marque par Jétôme Roussillon (11e, 1-0), Wout Weghorst sur penalty (63e, 1-2) et Renato Steffen (74e, 2-3) mais Vincenzo Grifo (37e, 1-1), Nils Petersen (70e, 2-2) et Gian-Luca Waldschmidt (88e, 3-3) ont chaque fois remis les deux équipes à égalité. Wolfsburg (32 points) se retrouve 7e et Fribourg (23) se hisse en 12e position.