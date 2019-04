On fait le point sur les performances de nos Belges à l'étranger.





L'Olympique lyonnais s'est imposé vendredi sur la pelouse de Bordeaux (2-3) en ouverture de la trente-quatrième journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Jason Denayer (62 points), qui a disputé toute la rencontre, reviennent à trois unités de la deuxième place occupée par Lille. Les Nordistes reçoivent Nimes dimanche (15h00) au stade Pierre Mauroy.

Les Lyonnais ont parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score peu après le quart d'heure de jeu via Depay (14e). Les troupes de Bruno Genesio ont cependant ensuite encaissé deux buts en quatre minutes par l'intermédiaire de l'ancien pensionnaire de Gerland Briand (34e) et de De Preville (38e). Les coéquipiers de Jason Denayer trouvaient cependant les ressources nécessaires pour égaliser dans un premier temps via Cornet (67e). L'exclusion directe de Jovanovic (73e) aidait par la suite les Lyonnais qui arrachaient la victoire à cinq minutes du terme grâce à Dembele (85e).

Dans son mano à mano pour le titre avec Manchester City, Liverpool (91 points) a pris deux unités d'avance sur les Citizens en tête du classement en s'imposant vendredi soir à domicile 5-0 face à la lanterne rouge Huddersfield, où Isaac Mbenza a joué 87 minutes, en ouverture de la trente-sixième journée de Premier League. Les Reds doivent désormais espérer un faux pas des coéquipiers de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany dimanche à Burnley (15h05) pour aborder les deux dernières rencontres décisives en position de leader.

Liverpool, avec Simon Mignolet et Divock Origi sur le banc, a rapidement pris l'avantage en ouvrant le score après moins d'une minute de jeu via Keita. Mane (23e) doublait ensuite la marque face à une équipe d'Huddersfield, déjà reléguée et privée de Laurent Depoitre pour une blessure au pied. Salah (45e+1, 83e) et Mane (66e) alourdissaient ensuite le score en faveur de Liverpool.

Liverpool prend la tête du championnat avec 91 points en attendant la rencontre de Manchester City dimanche à Burnley. Huddersfield (14 points) enchaîne une huitième défaite consécutive et terminera la saison à la dernière place.