Auteur d'un triplé face au Bayern Münich la saison dernière alors qu'il portait les couleurs du Fortuna Düsseldorf, Dodi Lukebakio a encore mis des bâtons dans les roues des Bavarois ce vendredi avec le Hertha Berlin à l'occasion de l'ouverture de la saison en Bundesliga. Le Bayern, champion en titre, a en effet dû se résigner à un partage 2-2 auquel le Diablotin a contribué.

Douze minutes après l'ouverture du score signée Robert Lewandowski (24e), Lukebakio a pris sa chance à distance mais son envoi a rebondi sur le dos de son équipier Vedad Ibisevic avant de terminer sa course au fond des filets (36e). Protagoniste de 10 buts et 4 assists la saison dernière avec Düsseldorf, l'attaquant belge a bien lancé sa saison.

Dans la foulée de ce but, Marko Grujic a permis au Hertha Berlin de mener au score (38e).

En deuxième période, l'inévitable Lewandowski a égalisé (60e) en plantant son 194e but avec le Bayern, lui qui entame sa 6e saison dans les rangs bavarois.

Lukebakio a cédé sa place à la 68e minute. Dedryck Boyata, blessé, n'était pas présent au sein de la sélection berlinoise.

Le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard, grand rival et dauphin du Bayern la saison dernière, entamera sa saison samedi sur le coup de 15h30 face à Augsbourg.

Lyon et Denayer s'offrent un festival de buts

Après avoir battu l'AS Monaco 0-3 la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a effectué une nouvelle démonstration de force vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Les Gônes se sont imposés 6-0 contre Angers et réalisent donc le six sur six avec un goal average déjà intéressant.

Porté par un public enflammé pour célébrer le retour de son ancien idole Juninho en tant que directeur sportif, Lyon a tout de suite annoncé la couleur. Aligné en défense centrale avec le brassard de capitaine au bras, Jason Denayer n'a pas du se faire de grands soucis. Houssem Haouar (11e) a lancé le festival. Moussa Dembele (36e et 65e) s'est offert un doublé tout comme son compère Memphis Depay (42e et 48e). Jean Lucas est enfin venu fixer le score à 6-0 (72e).

Toujours en France mais en Ligue 2 cette fois, Baptiste Guillaume a ouvert son compteur buts cette saison en marquant l'unique but de la victoire de Valenciennes 1-0 contre Rodez. Après quatre journées, les Nordistes occupent la 8e place avec 7 points.

Aux Pays-Bas, Charly Musonda Jr. a reçu une demi-heure de temps de jeu avec Vitesse, vainqueur 3-0 contre Zwolle pour le compte de la 3e journée d'Eredivisie. Le jeune Belge, 22 ans, avait manqué la majorité de la saison dernière à cause d'une blessure au genou. Avec sept points sur neuf et un match de plus que ses adversaires, Vitesse occupe actuellement la première place du classement.