Si les deux équipes restaient sur une victoire, elles n'ont pas trouvé la faille dans le bloc adverse. Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones. Au classement, Bordeaux est 2e avec 5 points et Lyon, qui compte un match de moins, est 3e (4 points).

En Coupe d'Allemagne, le Hertha Berlin a été éliminé en 32e de finale 5-4 par l'Eintracht Braunschweig (D2) malgré les deux buts de Dodi Lukebakio (23e, 83e). Les visités ont creusé une première fois l'écart par Martin Kobylanski (2e, 1-0) et un but contre son camp de Maximilian Mittelstadt (17e, 2-0). L'équipe de la capitale a comblé son retard par Lukebakio (23e, 2-1) et Matheus Cunha (29e, 2-2) avant que Kobylanski ne redonne l'avance aux visités sur un penalty en deux temps (44e, 3-2). Peter Pekarik a encore remis les deux équipes à égalité (65e, 3-3) mais Kobylanski (67e, 4-3) et Suleiman Abdullahi (73e, 5-3) ont rendu inutile le doublé de Lukebakio (83e, 5-4).