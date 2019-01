Monaco s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue de France de football au terme d'une longue séance de tirs au but (1-1,8-7). Youri Tielemans, capitaine, a joué toute la rencontre avec les Monégasques. Le Diable Rouge a reçu une carte jaune pour un tacle appuyé et, deuxième tireur, a manqué son tir au but.

Au coup d'envoi, les Rennais ont confisqué le ballon et ont ouvert la marque par Benjamin Bourigeaud (30e, 0-1). A partir de ce moment, les Monégasques se sont montrés plus pressants et ont joué plus de ballons dans le rectangle adverse que les Bretons. Rony Lopes, qui a loupé l'égalisation en première période (39e), a relancé Monaco en effleurant un centre aux six mètres (54e, 1-1). Peu avant, Tielemans avait reçu une carte jaunie pour un gros tacle sur Ismaila Sarr (50e).

Au terme des nonante minutes réglementaires, les deux équipes étaient toujours à égalité et ce sont les tirs au but qui ont décidé du vainqueur. Rennes, qui s'est qualifié pour les seizièmes de finale de Coupe de France face à Brest après cet exercice, n'a pas eu la même chance cette fois. Alors que Tomas Koubek, le gardien rennais, a manqué le onzième tir, Loic Badiashile, le portier monégasque, envoyait son équipe en demi-finale pour la troisième fois consécutive.