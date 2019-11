Pour la première de José Mourinho sur le banc de Tottenham, les Spurs se sont imposés samedi sur la pelouse de West Ham (2-3) en ouverture de la treizième journée de Premier League.

Les coéquipiers de Toby Alderweireld, titulaire, et de Jan Vertonghen, absent pour cause de blessure aux ischio-jambiers, signent leur première victoire en championnat depuis le 28 septembre dernier.

Il a fallu attendre six rencontres et l'éviction de l'entraîneur Mauricio Pochettino pour assister à nouveau à un succès de Tottenham. Les Spurs avaient déjà fait la différence au repos grâce à des réalisations de Son (36e) et de Lucas (43e). En tout début de seconde période, les visiteurs ont accentué leur avantage via Kane (49e) avant que West Ham ne réduise tout de même l'écart par l'intermédiaire d'Antonio (73e) et de Ogbonna (90e+6).

En attendant les résultats des autres matches de la journée, Tottenham grimpe à la sixième place du classement avec dix-sept unités.