Manchester City s'est imposé 3-1 face à Arsenal dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Angleterre. Sergio Agüero (1e, 44e, 61e) a marqué les trois buts des Citizens tandis que Laurent Koscielny (11e) avait temporairement remis les deux équipes à égalité.

Chez les vainqueurs, Kevin Debruyne est sorti à la 88e et Vincent Kompany, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match. Au classement, City reste deuxième avec 59 points, deux de moins que Liverpool, qui se rend à West Ham lundi. Arsenal (47 points) recule en 6e position. PAYS-BAS: Dario Van den Buijs est resté sur le banc lors de la défaite de Heracles à La Haye (2-0). Monté au jeu (69e), Tomas Necid a pris les deux buts à son compté (79e, 89e). Au terme de la 20e journée, Hercales (26 points) est 8e et La Haye (24) 11e.

ITALIE:

La Fiorentina a partagé l'enjeu à l'Udinese (1-1) dans un match comptant pour la 22e journée. Sorti à la mi-temps (46e), Kevin Mirallas n'était plus sur le terrain quand les buts sont tombés. Jens Larsen a ouvert la marque pour les visités et Edmilson Fernandes (65e) a donné aux Florentins le point, qui leur permet de rester en contact avec la zone Europa League: 31 pour 33 à la Sampdoria de Dennis Praet (6e). L'Udinese (19 points) est 16e.

PAYS-BAS:

Le PSV, avec Dante Rigo sur le banc, n'a pas fait dans le détail face à Sittard (5-0), qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Clint Essers (32e). Chez les visiteurs, Alessandro Ciranni est monté au jeu (35e) alors que la marque était de 1-0 grâce à un but de Gustavo Pereiro (8e). Marco Ospitalieri est resté sur le banc. En seconde période, les leaders du championnat (55 points) ont fait la différence par Luuk de Jong (54e, 76e, 87e) et Cody Gakpo (56e). Sittard, 11e, compte 23 points, deux de plus que le 16e et premier barragiste, Emmen.

Othman Boussaid n'est pas monté au jeu lors de la défaite d'Utrecht à Zwolle (4-3). Les visités menaient 1-2 quand Urby Emanuelson a été exclu (71e). Utrecht a même mené 1-3 à la 75e avant de s'écrouler. Après 20 journées, Utrecht (28 points) est 6e et Zwolle (24 points) est 10e.

FRANCE:

Lyon a infligé au PSG sa première défaite de la saison en championnat dimanche dans le cadre de la 23e journée du championnat de France de football (2-1). Si Jason Denayer est demeuré 90 minutes sur la pelouse avec les Gones, Thomas Meunier est resté sur le banc côté parisien. Le PSG a commencé fort grâce à Angel Di Maria, qui a marqué le 1.000e but toutes compétitions confondues depuis la reprise du club par QSI, le fonds d'investissement qatari, en juin 2011 (7e, 0-1). Mais après cela, Lyon a pilonné Alphonse Areola. Le gardien parisien a sorti plusieurs ballons très dangereux avant de manquer sa sortie sur un centre de Léo Dubois, permettant à Moussa Dembélé de placer le ballon dans le but vide (33e, 1-1). Bien que bougés comme jamais, les Parisiens ont failli reprendre l'avance sur un mouvement collectif dessiné par Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Juan Bernat et Di Maria, qui a enroulé sa frappe. Mais au prix d'un sauvetage exceptionnel devant sa ligne, Denayer a empêché l'Argentin de signer un doublé (43e).

Par contre, Lyon a pris l'avance sur un penalty transformé par Nabil Fékir pour une faute de Thiago Silva sur Dembélé (49e, 2-1). Malgré les frappes de Mbappé (59e, 72e) et une tête de Cavani (67e), le PSG essuyé son premier revers de la saison.

Au classement, les Sangermanois caracolent toujours en tête malgré deux matches de retard. Ils comptent 56 points, 10 de plus que Lille et 13 que Lyon.

ESPAGNE:

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans le but, s'est imposé face à Alaves (3-0). Karim Benzema (30e), Junior Vinicius (80e) et Mariano (90e+1) ont concrétisé la supériorité des Merengues face aux Basques. Au terme de la 22 journée, le Real conforte sa troisième place avec 42 points, deux de moins que l'Atletico (2e) mais huit par rapport au FC Barclone (1er). Les Babazorros (32 points) restent 7e.

GRECE:

L'AEK Athènes a été tenu en échec à domicile par le PAOK Salonique (1-1) alors qu'il a joué en supériorité numérique suite à l'exclusion de Leo Jaba tôt dans la rencontre (32e). Les visiteurs ont ouvert la marque par Mauricio (10e, 0-1) et Ezequiel Ponce, qui occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 13 goals, a égalisé pour les Athéniens (74, 1-1). Chez les visités, Viktor Klonaridis est monté au jeu (87e) juste le temps pour pendre une carte jaune (89e). Du coup, les deux équipes restent sur leurs positions au terme de la 20e journée: le PAOK (51 points) est premier et l'AEK (37 points) 3e.