Manchester City s'est imposé 3-1 face à Arsenal dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Angleterre. Sergio Agüero (1e, 44e, 61e) a marqué les trois buts des Citizens tandis que Laurent Koscielny (11e) avait temporairement remis les deux équipes à égalité.

Chez les vainqueurs, Kevin Debruyne est sorti à la 88e et Vincent Kompany, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match. Au classement, City reste deuxième avec 59 points, deux de moins que Liverpool, qui se rend à West Ham lundi. Arsenal (47 points) recule en 6e position. PAYS-BAS: Dario Van den Buijs est resté sur le banc lors de la défaite de Heracles à La Haye (2-0). Monté au jeu (69e), Tomas Necid a pris les deux buts à son compté (79e, 89e). Au terme de la 20e journée, Hercales (26 points) est 8e et La Haye (24) 11e.

ITALIE:

La Fiorentina a partagé l'enjeu à l'Udinese (1-1) dans un match comptant pour la 22e journée. Sorti à la mi-temps (46e), Kevin Mirallas n'était plus sur le terrain quand les buts sont tombés. Jens Larsen a ouvert la marque pour les visités et Edmilson Fernandes (65e) a donné aux Florentins le point, qui leur permet de rester en contact avec la zone Europa League: 31 pour 33 à la Sampdoria de Dennis Praet (6e). L'Udinese (19 points) est 16e.

PAYS-BAS:

Le PSV, avec Dante Rigo sur le banc, n'a pas fait dans le détail face à Sittard (5-0), qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Clint Essers (32e). Chez les visiteurs, Alessandro Ciranni est monté au jeu (35e) alors que la marque était de 1-0 grâce à un but de Gustavo Pereiro (8e). Marco Ospitalieri est resté sur le banc. En seconde période, les leaders du championnat (55 points) ont fait la différence par Luuk de Jong (54e, 76e, 87e) et Cody Gakpo (56e). Sittard, 11e, compte 23 points, deux de plus que le 16e et premier barragiste, Emmen.

Othman Boussaid n'est pas monté au jeu lors de la défaite d'Utrecht à Zwolle (4-3). Les visités menaient 1-2 quand Urby Emanuelson a été exclu (71e). Utrecht a même mené 1-3 à la 75e avant de s'écrouler. Après 20 journées, Utrecht (28 points) est 6e et Zwolle (24 points) est 10e.