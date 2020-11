Leander Dendoncker, qui a joué avec les Wolves, a même été à la base du premier but de la rencontre de Pedro Neto (27e, 0-1). Au classement, Wolverhampton (17 points) occupe la 6e place et Arsenal, qui a concédé une troisième défaite consécutive à domicile en championnat, est 14e (13 points). Le premier fait saillant n'a pas été de nature à animer la rencontre: David Luiz et Raul Jimenez se sont percutés sur un corner (6e). Très marqué au niveau du nez, David Luiz s'est fait poser un bandage autour du crâne et Jimenez a été emmené sur une civière. Un premier diagnostic a fait état d'une fracture du crâne quand le Mexicain s'est réveillé à l'hôpital.

Après une petite dizaine de minutes, la rencontre a redémarré et Neto a repris à bout portant un ballon renvoyé par la transversale sur un coup de tête de Dendoncker (27e, 0-1). Toutefois, Gabriel a égalisé de la tête sur un centre enroulé de Willian (29e, 1-1). Cela allait être le seul tir cadré des Gunners alors que Daniel Podence a concrétisé la supériorité des Wolves (42e, 1-2).

A la mi-temps, Luiz a cédé sa place Rob Holding mais cela n'a pas changé la manière de jouer des Gunners, qui sont longtemps restés stériles en attaque. A l'entame du dernier quart d'heure, les Gunners sont passés à la vitesse supérieure et Wolverhampton a subi la fin de match même si Neto a distillé un ballon, par-dessus la défense londonienne, trop profond pour Dendoncker (84e).

Naples, avec un but de Mertens, a honoré la mémoire de Maradona: 4-0 contre l'AS Rome

Naples qui a joué avec le maillot de l'Argentine lors la Coupe du Monde de 1986, a honoré la mémoire de Diego Maradona en battant l'AS Rome 4-0 dimanche soir en match de la 9e journée de la Serie A. Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire du club, a marqué le 3e goal (80e) juste avant de quitter le terrain (84e). Après 9 journées, Naples (5e) compte 17 points comme la Juventus (4e) et l'AS Rome (6e). A la 10e minute de jeu, l'arbitre a arrêté le match afin que les 22 joueurs applaudissent tous en coeur: Diego Maradona est éternel! Naples a directement mis l'intensité suffisante pour dominer son adversaire. Mertens s'est notamment montré dangereux sur coup franc. Lorenzo Insigne a ouvert la marque sur coup de pied arrêté (31e, 1-0). Le Diable Rouge a tenté d'honorer lui aussi la mémoire du "Pibe de Oro" mais par deux fois Antonio Mirante a détourné in extremis ses ballons (43e, 45e).

A la reprise, Naples a doublé le score par Fabian Ruiz sur une passe d'Insigne (64e, 2-0). L'AS Rome, qui n'avait pas donné l'impression de pouvoir remonter son but de handicap, s'est retrouvé devant une situation réellement insurmontable. Elle l'était d'autant plus que Mertens s'est montré attentif sur un ballon relâché par Mirante (80e, 3-0). Enfin, Matteo Politano a ajouté un nouveau but après avoir passé en revue la défense romaine (86e).