Ce week-end, le racisme était encore présent dans les stades, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Ce dimanche soir, Marco Ilaimaharitra a été la cible de cris racistes lors du déplacement des Zèbres à Malines. Plus tôt dans le week-end, Mario Balotelli avait connu pareil sort lors de son déplacement de Brescia sur la pelouse du Hellas Verone.

Si le milieu de terrain des Zèbres n'a pu répondre sur le terrain, l'attaquant italien l'a fait. Et de façon très jolie. Furieux dans un premier temps, Balotelli a dégagé le ballon dans les tribunes et souhait quitter le terrain. Ses coéquipiers et ses adversaires l'ont réconforté.

Une belle scène qui a convaincu Balotelli de rester sur le gazon. Un choix judicieux car dans la foulée, l'attaquant a enroulé un ballon en pleine lucarne.

Un superbe but mais qui n'a pas permis à Brescia de ramener quelque chose de son déplacement puisque Vérone s'est imposé 2-1.