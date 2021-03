G. Co.

G. Co.

G. Co.

Malgré un contrat jusqu'en 2022 du côté de la capitale espagnole, personne ou presque ne peut affirmer que Zinédine Zidane sera encore l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. L'homme aux trois Ligue des Champions consécutives à la tête desreste flou sur son avenir. En conférence de presse, Zidane a récemment botté en touche :Un flou qui attise les spéculations de la presse espagnole ces derniers jours.

Selon As, le Français serait courtisé par l'équipe de France et la Juventus. Si Deschamps est encore sous contrat jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022, la fédération française garderait un oeil sur l'ancien capitaine des Bleus en cas de contre-performance à l'Euro. "Si Didier s’en va et que je suis toujours là, la première personne que je verrais, ce serait Zidane", a déclaré récemment Noël Le Graët, président de la fédération française de football à ce sujet.

Pour la Juventus, attirer Zidane serait le meilleur moyen de se relancer après une saison décevante que ce soit en Serie A (actuellement 3e mais distancé dans la course au titre) ou en Europe (éliminé de la Ligue des Champions en 8es de finale).

Mais Zidane pourrait également rester au Real Madrid où il garde la confiance du conseil d'administration. Malgré quelques critiques notamment sur le jeu proposé par l'équipe madrilène et la gestion des cas Jovic et Odegaard, le Real Madrid est toujours en lice pour le titre en Liga et s'est qualifié en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Qui pour le remplacer ?

Mais la direction du Real Madrid doit prévoir le coup et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'après le premier départ de Zidane en 2018 et le fiasco Lopetegui. Selon les informations de As, si Zidane venait à quitter le Real Madrid, plusieurs candidats potentiels sont apparus. Le premier est l'ancienne gloire du Real, Raùl. L'attaquant espagnol qui a marqué 324 buts en 741 rencontres entraîne actuellement la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, après avoir coaché les U18 pendant quelques mois en 2019.

Un autre candidat potentiel serait Joachim Löw. Après 15 ans en tant que sélectionneur de la Mannschaft, ce dernier va quitter son poste après l'Euro en juin prochain et intéresserait la Casa Blanca selon les médias allemands.