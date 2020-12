Le virus empêche peut-être de célébrer Noël comme il se doit mais il n’aura pas eu raison de la longue tradition anglaise du Boxing Day. Le lendemain du 25 décembre, les Anglais ont pris l’habitude de digérer les excès de la veille en regardant un bon match de football. Les clubs auront même droit à un menu trois services avec trois rencontres chacun entre le 26 décembre et le 4 janvier.

Un enchaînement infernal qui peut laisser des traces et faire rimer fin d’année avec fin des espoirs pour le titre. Sir Alex Ferguson avait l’habitude de dire que le titre ne se gagne pas pendant les fêtes mais qu’il peut en revanche se perdre. On se souvient de la débâcle de Liverpool en décembre 2013 avec deux défaites (contre Man City et Chelsea) qui les avaient fait reculer de la première à la quatrième place du classement pour finalement échouer, en fin de saison, à deux points des Citizens.