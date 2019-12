Avant la réception du Galatasaray ce soir, malgré une première place assurée dans le groupe A, les couloirs du Parc des Princes sont habités par un immense malaise : le comportement de plus en plus agaçant et égoïste de Kylian Mbappé devient délicat à gérer.

Samedi soir à Montpellier (victoire 1-3), juste avant le temps additionnel, Thomas Tuchel a décidé de faire sortir Kylian Mbappé. Auteur d'un but et d'une passe décisive ce soir-là, le Français n'a pas caché son mécontentement. Face à un adversaire reduit à dix (Pedro Mendes avait vu rouge), il voulait sans doute soigner ses statistiques. Trois jours avant, face à Nantes, l'attaquant de 20 ans avait déjà été remplacé à la 78e minute. La colère piquée par Mbappé pose la question plus globale de sa gestion.

Samedi, en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel s'est exprimé sur le remplacement et la gestion de sa star : "Il a une mentalité spéciale, c'est absolument normal, si tu as du talent comme lui, si tu gagnes beaucoup de titres. Il veut toujours gagner il n'aime pas sortir. Mais il doit accepter mon choix, même si je peux comprendre sa déception. Désormais, l'incident est clos. Il a beaucoup de respect pour Choupo (qui avait remplacé Mbappé ndlr)."

La relation entre Mbappé et l'entraîneur allemand n'a jamais vraiment été au beau fixe. La saison passée, Tuchel avait sanctionné le joueur à Marseille en raison d'un retard. L'attaquant avait alors le sentiment d'être traité de manière différente en raison de son jeune âge. Il ne comprenait pas certains droits accordés à d'autres poids lourds du vestiaire.

Cette semaine, ce sentiment d'injustice a refait surface. Tuchel, quant à lui, souhaite que son joueur enterre sa vision individualiste au profit du collectif : "Je peux comprendre qu’il ne soit pas heureux de sortir mais d’un autre côté, il faut toujours montrer du respect, a confié le technicien allemand. Pas seulement pour moi mais aussi pour les joueurs qui entrent parce qu’ils le méritent aussi. Nous sommes dans une très grande équipe et il y a beaucoup de gars qui méritent de jouer. Je sais qu’avec Kylian, sur le moment c’est comme ça mais en une minute après, tout redevient normal. Il est jeune et je connais beaucoup de joueurs qui ne sont pas heureux. Mais là, ce n’était pas ça son problème."

En sélection, l'histoire est différente. Deschamps a réussi à tisser une relation solide avec Mbappé. Le sélectionneur a compris que son poulain appréciait davantage le dialogue que la sanction pure et dure. Deschamps est parvenu à lui montrer qu'une participation au collectif peut entraîner un effet positif sur ses prestations individuelles.

Parallèlement, le doute plane de plus en plus sur la prolongation de Mbappé. Son contrat avec le PSG expire en juin 2022. Le champion du monde n'est pas encore certain de vouloir prolonger son aventure dans la capitale. En Espagne, la Cadena SER affirme que le Français a déjà reçu une proposition : doubler son salaire actuel (il passerait de 13 millions d'euros par an à 26 millions d'euros par an). Mais l'offre serait jugée insuffisante à ses yeux. Il réclamerait le même salaire que Neymar à savoir 36 millions d'euros par an. Nul doute que si aucun accord n'est trouvé rapidement, une foule de clubs lui feront les yeux doux.

Ce soir dans un match sans véritable enjeu pour le PSG, tous les yeux seront plus que probablement rivés sur Mbappé. Sa performance mais surtout son attitude seront passées à la loupe.