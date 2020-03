Les Citizens ont empoché leur second trophée de la saison après le Community Shield.

Huit changements ! Pep Guardiola avait décidé de faire tourner son effectif par rapport à sa superbe victoire face au Real Madrid cette semaine en C1 (1-2). Sans Kevin De Bruyne au coup d’envoi, les Citizens ont maîtrisé des Villans combatifs mais globalement trop attentistes.

Avant la rencontre, le Catalan avait expliqué ses différents choix: “Je fais énormément confiance à toute l’équipe et je voulais que tout le monde se sente impliqué” commence-t-il. “J’ai choisi mes joueurs qui sont le plus frais dans la tête car le match face à Madrid nous a pris énormément d’énergie physique mais surtout mentale.” A l’issue de la rencontre, et surtout de la semaine, difficile de lui donner tort.

