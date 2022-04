Encore en lice dans trois compétitions, les hommes de Pep Guardiola se retrouvent sous la menace d’une saison sans trophées.

Les plus optimistes trouveront peut-être à raison la question déplacée. Le camp d’en face se rappellera que Manchester City s’appuyait sur un matelas douillet et confortable, en championnat, de quatorze points d’avance sur Liverpool il y a à peine trois mois, et que Pep Guardiola se plaît avec les Citizens à se planter quand les beaux jours et les échéances européennes cruciales arrivent ?

À l’heure d’affronter Liverpool pour la seconde fois en une semaine dans le cadre cette fois-ci de la demi-finale de la FA Cup, le champion d’Angleterre en titre peut-il se retrouver dépourvu de trophées à la fin de la saison ?