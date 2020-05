Les clubs de football espagnols des deux plus hautes divisions professionnelles seront autorisés à reprendre l'entraînement collectif à partir de lundi.

Mais toujours sous une forme réduite avec un maximum de dix joueurs en même temps, rapporte Reuters qui cite une source proche de l'organisation de LaLiga espagnole.

Il s'agit d'un pas de plus vers la reprise des matchs de football en Espagne. La semaine dernière, le président de LaLiga, Javier Tebas, a exprimé l'espoir que la compétition de football espagnole puisse reprendre le 12 juin.

Le ministère espagnol de la Santé a assoupli samedi les règles applicables aux athlètes de haut niveau, avec lesquelles les clubs des première et deuxième divisions professionnelles entreront dans la troisième phase du protocole de redémarrage. La quatrième et dernière phase est un entraînement collectif complet, mais elle ne sera possible que lorsque le coronavirus aura été davantage maîtrisé dans le pays. Depuis quelque temps déjà, les joueurs peuvent s'entraîner individuellement dans les installations des clubs. Lundi dernier, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont repris l'entraînement au Real Madrid.