En 2020, Lionel Messi pourrait encore réaliser une saison pleine, ce qui lui permettrait de battre de nombreux records.

On ne compte plus ses récompenses individuelles. Et son armoire à trophées est déjà bien fournie. Elle pourrait l'être encore plus d'ici 365 jours en cas de gros carton du Barça et de l'Argentine.

Malgré que Lionel Messi ait tout gagné - uniquement en club -, il ne manque pas d'appétit pour autant. En début de saison, le capitaine du Barça a promis à ses supporters que les Catalans feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner le plus de trophées possibles. "Je crois en cette équipe, en ces joueurs, en ces entraîneurs. Tous ensemble, nous allons nous battre", déclarait-il aux fans. "Le club veut toujours tout gagner et cette année ne sera pas différente", prévenait-il. Au Barça, personne ne doute de Messi. Il va tenter de tenir sa parole.

En Argentine par contre, la Pulga est un peu plus critiquée. Sans cesse comparé à Maradona, le N.10 de l'Albiceleste n'a toujours pas rapporté de titre majeur à son pays. Mais cette année 2020 pourrait bien être celle du sacre tant attendu en équipe nationale.

Si 2019 l'a vu soulever un 6e Ballon d'Or, cette année nouvelle pourrait (encore) être la sienne. En club ou en sélection, Leo Messi a encore quelques records à battre. Détail.