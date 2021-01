Le Bavarois est sur le point de rejoindre les Blues. Le fait qu'il ait fait ses armes en Bundesliga et sa réputation de fin tacticien ont certainement fait pencher la balance en sa faveur.

Il ne fallait pas être devin pour prédire son arrivée : Thomas Tuchel va reprendre les rênes de Chelsea. Son nom circule depuis plusieurs semaines dans les couloirs de Stamford Bridge… D'après les informations de Sky Sports, l'ancien entraîneur du Paris SG succédera bel et bien à Frank Lampard et signera un contrat de 18 mois (avec une option d'un an supplémentaire).

En optant pour le technicien allemand, Roman Abramovitch choisit une tout autre personnalité pour diriger ses Blues. Si Lampard brillait avant tout grâce à son aura, son riche passé au club et sa connaissance de la Premier League, Tuchel est un obsédé tactique, un perfectionniste et un visionnaire.

(...)