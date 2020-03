Les droits TV en danger: l'énorme manque à gagner du "big five" européen © Belga Championnats étrangers100% Web Nicolas Christiaens

Puisque le foot européen est à l'arrêt, les diffuseurs comptent bien ne pas verser les prochaines échéances en lien avec les droits TV.On le sait, en Belgique, Eleven Sports vient de s'offrir les droits TV à partir de la prochaine saison pour un peu plus de cent millions d'euros par an. Quand on parle de Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga ou Ligue 1, les chiffres s'affolent. Plusieurs clubs de ces championnats ont d'ailleurs un business model qui repose grandement sur ces droits TV.



(...)