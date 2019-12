Ce lundi soir, Lionel Messi a remporté le sixième Ballon d'Or de sa carrière. Un moment partagé avec ses proches.

Encore un record de battu. Le capitaine du FC Barcelone n'en finit pas de les faire tomber. Il est devenu ce lundi le premier joueur de l'histoire à remporter six fois le Ballon d'Or, devançant son éternel rival Cristiano Ronaldo.

Lorsqu'il reçoit des récompenses individuelles, Lionel Messi a l'habitude de partager ce moment avec ses proches. En septembre, quand il a reçu le trophée FIFA The Best, ses deux plus grands enfants (Tiago et Mateo) étaient montés sur scène avec lui pour lui voler la vedette. A Paris, Messi était à nouveau accompagné de ses enfants, à l'exception de Ciro, qui a un peu plus d'un an, ainsi que de sa compagne Antonella Roccuzzo.

D'ailleurs, lorsque Messi a soulevé pour la sixième fois le trophée à la balle dorée, l'organisation lui avait fait une petite surprise. Les proches de Lionel Messi avaient préparé un message afin de féliciter l'Argentin. Un moment émouvant où sa compagne et ses enfants prennent la parole.

"Je suis contente d'être à tes côtés et de voir qui tu es sur le plan personnel et professionnel", débute Antonella. "Félicitations pour ce trophée. J'espère que tu es fier. Je te fais un gros bisou. Je t'aime.", lui adressait son fils aîné Tiago. Avant que sa compagne ne surenchérisse: "Je te vois te surpasser jour après jour. Ce trophée récompense tous tes efforts, ton dévouement et surtout l'amour que tu as en toi. Tu es un exemple, une inspiration pour moi et pour les enfants. Félicitations".