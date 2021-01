Intronisé à l'été 2019, Frank Lampard sera finalement resté un an et demi à la tête de Chelsea, club dont il a porté la vareuse pendant treize ans ! Quelques jours après son licenciement, la feuille qui récapitule les amendes mises en place par l'Anglais a fuité sur les réseaux sociaux.Les joueurs de Chelsea devaient ainsi payer 2.500 livres sterling (2820 euros) en cas de retard les jours de match ou pour des soins. Si un joueur loupait le début d'un entraînement, l'amende s'élevait même à 22.500 euros ! Et pas question de se faire porter pâle puisque toute maladie ou blessure non rapportée au staff au moins 1h30 avant le début de l'entraînement était sanctionnée de 11.250 euros d'amende.Et toute amende impayée après 14 jours était doublée ! Si ces montants ne devaient pas trop effrayer les plus gros salaires du club, on imagine la pression sur les épaules des jeunes joueurs qui rejoignaient le noyau A et dont les salaires étaient beaucoup moins élevés.On savait déjà que certains entraîneurs étaient friands de ces amendes pour faire respecter l'ordre dans leur groupe mais à ce point...