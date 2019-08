La ferveur d'un stade. La communion des fans. La passion du jeu. Voilà de quoi s'est inspiré le compositeur espagnol Lucas Vidal pour composer le nouvel hymne qui doit célébrer le 90e anniversaire de La Liga.

Pour entrer dans cette nouvelle décennie, La Liga voulait créer un projet rassembleur. Enrique Moreno, responsable de l'image de la ligue espagnole expliquait cette nouvelle identité sonore: "La musique a toujours été liée au football et les fans ont transformé leur voix en l'instrument le plus puissant pour animer leurs équipes. Mais, La Liga n'avait pas de musique unique, un son intégré et reconnaissable, une identité sonore qui donnait à tous les fans de notre football le sentiment de s'identifier à elle. C'est pourquoi nous avons décidé de le créer".

130 musiciens

Et c'est ainsi qu'est né cet hymne, avec ce slogan: fermez les yeux et sentez le battement.

Lucas Vidal, compositeur renommé, transmet cet état de transe émanant des tribunes: "J'ai imaginé un stade comble. Peu importe où vous allez, que ce soit à Valence ou au Real Madrid, tout le monde frappe dans ses mains. C'est ce rythme qui est la base du morceau", explique l'Espagnol.

Pour ce qui est de la mélodie, deux objectifs étaient recherchés: "Je voulais une mélodie pleine d'émotion et que les supporters puissent chanter".

Au total, Vidal a fait appel à 130 musiciens pour construire cette orchestration, après quatre mois d'élaboration.

Le résultat final mérite que l'on s'y arrête un instant.