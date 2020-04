La reprise de la Bundesliga est prévue le 9 mai prochain.

Il ne manque plus que le feu vert du gouvernement allemand pour que le championnat d'Allemagne ne puisse reprendre ses droits d'ici deux semaines. Les autorités ont établi un plan de sécurité pour éviter la propagation du virus malgré la tenue des rencontres. L'un des principaux points de ce plan est que les stades seront interdits au public, les rencontres se déroulant à huis clos.

Une situation qui ne plait pas à de nombreux supporters qui préféreraient que la reprise de la compétition soit remise à une date ultérieure pour que le nombre de rencontres sans public soit réduit au maximum. "Ce serait un scandale pour la société si les compétitions de football reprenaient", estiment les représentants de plusieurs groupes de supporters allemands dans une lettre ouverte.

"Dans une période où nous devons tous prendre nos distances par rapport aux droits et aux libertés au nom de la santé publique, nous ne devons pas réfléchir à une reprise de la compétition", écrivent-ils, "De plus, on sait depuis longtemps que le nombre de tests est insuffisant pour déterminer toutes les personnes contaminées. Il serait dès lors absurde d'en effectuer plusieurs milliers sur les joueurs. C'est un gaspillage inutile."

Si l'accès aux stades sera interdit pour les supporters lors des rencontres de leur équipe favorite, la police allemande craint que des rassemblements se fassent en dehors des infrastructures et se dit vigilante. "Il est difficile à croire que d'un côté les stades sont mis à disposition pour que des rencontres y soient disputées mais que d'un autre côté, les tribunes soient fermées et interdites au public", explique Rainer Wendt, le directeur de la police fédérale allemande au journal Bild, "Ce qui me préoccupe le plus, c'est que durant les rencontres, les supporters se réunissent en dehors du stade que ce soit pour manifester leur mécontentement ou au contraire soutenir leur équipe à distance. Dans ce cas, la police devra prendre des mesures."

Selon le plan mis en place par la fédération allemande, les clubs dont les fans se seraient rassemblés à l'extérieur du stade se verraient infliger une défaite par forfait. De quoi dissuader les supporters de se réunir pour encourager leur équipe favorite ? Rien n'est moins sûr...