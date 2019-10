Très bonnes amies par le passé, les femmes de Wayne Rooney, Coleen, et Jamie Vardy, Rebekah ont réglé leurs comptes sur la place publique. Coleen Rooney affirme en effet que la femme de Jamie Vardy a vendu des informations confidentielles au tabloïd The Sun. Sur Instagram, elle explique comment elle a découvert le pot aux roses: "Depuis plusieurs années, quelqu’un en qui j’ai confiance et qui suit mon compte Instagram privé informait constamment le journal The Sun de mes postes et de mes stories'', écrit Coleen Rooney. ''Après un petit moment, j’ai fini par avoir quelques doutes..." commence-t-elle avant d'enchaîner: "J’ai enregistré et fait une capture d’écran de toutes mes stories pour prouver qu’une seule personne les avait vues. Et c’était… le compte de Rebekah Vardy."

Attaquée par son ancienne amie, Rebekah Vardy a répondu, toujours par l'intermédiaire du réseaux social en affirmant son innocence: ‘’J’espère que tu m’aurais appelé si tu pensais vraiment ça. Si tu m’en avais parlé, j’aurais changé mes mots de passe pour voir si cela continuait’’

Toujours à l'affût d'un bon coup de pub, Netflix s'est mêlé de l'affaire en se demandant, de façon ironique, s''il ne devait pas en faire une adaptation..