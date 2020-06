France Télévisions verrait d'un mauvais oeil le chauvechement des Coupes de France et de la Ligue avec le célèbre jeu télévisé.

Malgré l'arrêt définitif de la Ligue 1, les finales de la Coupe de France (PSG - Saint-Etienne) et de la Coupe de la Ligue (PSG - Lyon) devraient bien avoir lieu les vendredis 24 et 31 juillet prochain, toutes deux au Stade de France. Si les dates du 1er et 8 août avait d'abord été envisagées, celles-ci ont été reprogrammées notamment pour respecter la date limite du 3 août imposée par l'UEFA pour inscrire les clubs en Coupe d'Europe pour la saison prochaine.

Mais alors que, traditionnellement, les finales de coupes se disputent le samedi soir chez nos voisins français, cette année, elles se joueront le vendredi. La raison ? Éviter un conflit horaire avec le jeu populaire Fort Boyard, diffusé tout l'été sur France Télévisions selon les informations du Parisien. La chaîne publique, détentrice des droits de diffusion des deux coupes nationales a fait la demande aux instances du football français, la FFF et la LFP, qui n'ont pas opposé de refus.

Selon le Parisien toujours, cette modification devrait être officialisée dans les prochains jours. Reste à savoir si le public sera autorisé à pénétrer dans le stade à l'occasion.