En Belgique, c’est - a priori - terminé. L’assemblée générale de la Pro League, qui a été reportée au 24 avril prochain (soit au lendemain du comité exécutif de l’UEFA, chargé d’analyser la recommandation du CA de la Pro League), devrait entériner la fin de la saison 2019-2020 du championnat de Belgique.

À l’étranger, toutefois, on ne parle pas (encore ?) de fin de saison. Mais plutôt de reprise. Entre enjeux financiers énormes (droits TV principalement) et équité sportive, tour d’horizon des différents projets de reprise des cinq plus grands championnats européens.

(...)