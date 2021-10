1. Messi stoppé par un.... supporter

Ce n'est pas la première fois de la saison que les supporters marseillais font parler d'eux. Face au rival parisien, plusieurs couacs se sont déroulés.

Alors que l'on jouait la 72e minute, Lionel Messi effectue un slalom balle au pied mais l'action est stoppée par l'interruption sur le terrain d'un supporter qui courait derrière l'Argentin.

Une scène incroyable qui a choqué la presse étrangère. "Messi survit à l’enfer", a ainsi titré le journal espagnol AS.

2. Neuf policiers blessés après des affrontements avec des supporters

Ce sont les incidents les plus violents de la soirée et ils se sont déroulés paradoxalement en dehors du stade.

Des centaines de personnes ont tenté de pénétrer dans le stade en forçant l’entrée. Des barrières ont été renversées.

21 personnes ont été placés en garde à vue après des affrontements avec les forces de l'ordre. Huit CRS souffrent de contusions et un commissaire a été transporté à l'hôpital après avoir reçu une pierre au visage.

3. Des jets de briquets vers Neymar

A chaque corner parisien, une pluie d'objets était lancée en direction de celui qui les bottait. Les tireurs n'ont heureusement pas été blessés, protégés par... des boucliers. Une violence qu'a regretté le Marseillais Dimitri Payet.

"Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM. Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vraies sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé."

Retrait d'un point pour l'OM ?

Après les incidents entre supporters marseillais et angevins lors du match à Angers, l'OM était sous le coup d'un retrait d'un point avec sursis. La commission de discipline se réunira mercredi à 18h pour déterminer si les faits étaient similaires à Angers.

Dans ce cas, les Phocéens perdront un point au classement.