Un geste symbolique quelques jours seulement après le décès de George Floyd aux États-Unis.

Comme les joueurs de Liverpool ce lundi, les joueurs de Chelsea ont décidé de rendre hommage à George Floyd et de faire passer un message contre le racisme avant leur entraînement à Cobham de ce mardi matin. Les joueurs et le staff se sont ainsi agenouillé, formant la lettre H, signifiant Humans (humains en français) pour soutenir le mouvement 'Black Lives Matter', peut-on lire dans le communiqué du club.

"Nous voulons utiliser notre position pour exprimer que nous vivons dans un monde dans lequel nous devons essayer d'améliorer notre futur, pour avoir un monde meilleur avec plus d'amour et sans haine", a réagi le capitaine des Blues, Cesar Azpilicueta, à l'origine de ce geste symbolique. "Nous avons vu récemment ce que le racisme pouvait engendrer et nous voyons tous les jours que ce genre de haine doit être éradiqué de notre société. Et nous avons tous notre rôle à jouer", a-t-il poursuivi, estimant que les footballeurs et les sportifs de haut niveau dans leur ensemble doivent faire passer le message.

"Nous avons tous les jours la possibilité de mener par l'exemple, de nous comporter, d'éduquer les enfants vers un meilleur monde parce que nous savons que l'éducation est la clé pour le futur. Nous savons que la jeune génération arrive derrière nous et nous voulons lui laisser un monde meilleur avec davantage de possibilités sans aucun type de discrimination ou de racisme", a-t-il conclu.