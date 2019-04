Les joueurs et joueuses professionnels en Angleterre et au Pays de Galles vont boycotter les réseaux sociaux pendant 24 heures, de vendredi 9h du matin à samedi 9h du matin, pour protester contre le racisme. C'est ce que la Professional Footballers' Association (PFA) a annoncé jeudi.

La campagne a été baptisée #Enough. "#Enough est une campagne organisée par la Professional Footballers' Association (PFA) qui encouragera les joueurs à ne pas utiliser toutes formes de réseaux sociaux entre 9h le 19 avril et 9h le 20 avril", a expliqué la PFA dans un communiqué. "Ces derniers mois, tant sur le plan national qu'international, un certain nombre d'incidents racistes ont été commis à l'encontre des joueurs. Le boycott constitue une manifestation d'unité de la part des joueurs et un appel à une action plus ferme entreprise par les réseaux sociaux et les autorités du football en réponse aux abus racistes à la fois sur et en dehors du terrain."

"Les joueurs reconnaissent que ces incidents racistes sont le reflet de problèmes de société", ajoute le communiqué. "Ils savent à quel point le racisme peut être dommageable et ils utilisent leurs plateformes pour susciter un changement qui bénéficiera aux joueurs, au football et à la société dans son ensemble."

La PFA précise que le boycott constitue une "première étape dans une campagne plus longue pour tacler le racisme dans le football." L'association entend continuer à collaborer avec la Fédération anglaise (FA) et le gouvernement, mais aussi faire pression sur les instances internationales du football, à savoir la FIFA et l'UEFA. "La campagne cherche à mettre en lumière la nécessité, pour les plateformes de réseaux sociaux, de prendre leurs responsabilités dans la lutte contre le racisme dont sont victimes les footballeurs et d'autres utilisateurs en ligne."

La PFA encourage tous ses membres à publier un graphique #Enough sur leurs réseaux sociaux avant de commencer le boycott de 24 heures.

Chris Smalling (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Troy Deeney (Watford), Danielle Carter (Arsenal féminin), Wes Morgan (Leicester) et Adebayo Akinfenwa (Wycombe) sont les visages de cette campagne.