Après 16 ans passés au Real Madrid et avoir porté à 671 reprises la vareuse des Merengues, Sergio Ramos va quitter la maison blanche cet été pour se trouver un nouveau défi. Ce jeudi, le défenseur est apparu en larmes lors des ces adieux au club où il a tout connu.

Une légende du club madrilène s'en va et plusieurs de ses équipiers (dont beaucoup se trouvent actuellement à l'Euro) ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

C'est notamment le cas de notre Diable, Thibaut Courtois. "Merci Sergio Ramos pour tout le temps que nous avons partagé, pour ton exemplarité et ton engagement. Tu es une légende du Real Madrid et du football en général. Je te souhaite le meilleur, capitaine."

D'autres joueurs comme Karim Benzema, Raphael Varane, Dani Carvajal ou encore Toni Kroos ont également rendu hommage à leur désormais ancien capitaine.

"Plus qu'un capitaine, mon ami, mon frère. Merci pour tous ces moments passés ensemble sur le chemin du succès pour le Real Madrid. Je te souhaite le meilleur", a ainsi tweeté Benzema.

Rapahel Varane : "Légende vivante et capitaine d'une génération pleine de trophées. J'ai beaucoup appris et j'ai apprécié de former un duo complémentaire avec toi. Félicitations pour toutes ces années à Madrid, à défendre ton équipe de manière exemplaire et aussi à marquer beaucoup de buts ! Respect !"

Dani Carvajal : "A bientôt capitaine. Tu es le plus pur exemple de ce que représente le Real Madrid, sacrifice, effort, dévouement, talent et surtout professionnalisme. Cela fait 8 ans que nous apprenons du meilleur et profitons du meilleur capitaine qu'on puisse avoir. Bonne chance l'ami."

Toni Kroos, quant à lui, s'est contenté d'un simple : "Meilleur défenseur de l'histoire !"