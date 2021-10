L'avenir du Norvégien sera décidé ce lundi. Sans emploi après avoir quitté l'Inter Milan, Antonio Conte est intéressé par le poste selon The Guardian.

"Le jour le plus noir de ma carrière." Comme les supporters mancuniens qui ont décidé de quitter leur "Théâtre des rêves" à la mi-temps, Ole Gunnar Solskjaer était dépité après l'humiliation subie, ce dimanche, aux mains de Liverpool. Bien qu'il puisse se vanter d'avoir remis United sur le droit chemin lors des deux dernières saisons, le Norvégien est sur la sellette du côté d'Old Trafford. Longtemps soutenu par une partie du public, des médias et des joueurs, Solskjaer semble de plus en plus isolé. La défaite face à l'ennemi juré a été le point de basculement, la goutte de trop…