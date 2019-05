L'attaquant vedette de Liverpool Mohamed Salah, sorti après un choc lors de la victoire à Newcastle (3-2) en Premier League samedi, est "OK" a assuré son entraîneur Jürgen Klopp à trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Barcelone.

"Il va falloir voir. Il a pris un coup sur la tête. Il a regardé le match des vestiaires, il était OK, mais on doit faire plus d'examens", a déclaré Klopp au micro de Sky Sports à l'issue de la rencontre.

L'Egyptien et le gardien de Newcastle Martin Dubravka se sont percutés, alors qu'ils se disputaient un ballon aérien peu après l'heure de jeu.

Après plusieurs minutes à terre, Salah, qui n'a sembe-t-il pas perdu conscience, est sorti en larmes sur civière, remplacé par Divock Origi, alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2.

C'est Divock Origi qui a délivré les Reds en inscrivant le but libérateur du 2-3.