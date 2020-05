Le football version Covid-19 crée des situations assez ubuesques sur les terrains.

Sur les huit pelouses allemandes actives ce week-end, on a déjà pu assister à une belle brochette de buts. Et chacun d’entre eux a forcément amené à une inévitable célébration. Certaines étaient très sobres, avec une poignée de mains à distance comme Thorgan Hazard sur le but d’Erling Haaland, mais d’autres étaient plus (même trop) enthousiastes.