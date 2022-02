Leander Dendoncker et ses coéquipiers combinent une des meilleures défenses et une des moins bonnes attaques de l’élite. Un déséquilibre qui ne les empêche pas d’être septièmes de Premier League avant le match face à Leicester.

21 buts marqués et 17 encaissés après 25 journées en Premier League.

Le bilan chiffré de Wolverhampton, 3e plus mauvaise attaque mais 2e meilleure défense, étonne. D’un côté, seul Manchester City a concédé

moins de buts cette saison que Leander Dendoncker et les siens. Une solidité quis’explique par la charnière très complémentaire que forment Coady, Kilman et Saïss.



(...)