Le Borussia Mönchengladbach a conservé la tête de la Bundesliga on s’offrant le scalp du Bayern Munich.

Champion n’est pas un mot tabou mais ce n’est pas un mot que l’on prononce." Cette déclaration de Marcus Thuram, attaquant du Borussia Mönchengladbach, énoncée un jour avant la réception du Bayern Munich, reflète bien l’état d’esprit des hommes de Marco Rose. Les Poulains restent humbles mais ne s’interdisent pas de rêver. Et après avoir arraché, ce samedi, la victoire face à l’ogre bavarois durant les arrêts de jeu, les joueurs du Borussia Mönchengladbach peuvent commencer à y croire sérieusement.

Les hommes de Marco Rose ont d’abord subi avec beaucoup de solidarité avant de renverser la vapeur après l’ouverture du score bavaroise signée Ivan Perisic. Grâce à un doublé de Ramy Bensebaini. "Notre projet de jeu c’est d’être solides derrière et efficaces devant et ce que nous avons encore réussi à faire. Car prendre un seul but face au Bayern, ce n’est pas mal. Mais leur en mettre deux, c’est encore mieux", a savouré l’international algérien après la rencontre.

Grâce à leur dixième victoire de la saison, les Poulains ont conservé la tête du classement, avec désormais une avance de sept points sur le Bayern Munich. Dans la quête d’un premier titre de champion depuis 1977, c’est le RB Leipzig, vainqueur de ses cinq derniers matches de Bundesliga, qui semble être, pour l’instant, le principal adversaire du Borussia Mönchengladbach.