Depuis l'arrivée d'Ancelotti en décembre, avec un 17 sur 27, Everton affiche le troisième meilleur bilan en championnat, derrière Manchester City et Liverpool. L'entraîneur a instauré une identité et un plan de jeu bien plus clairs que son prédécesseur, Marco Silva. Son introduction coïncide avec la métamorphose des Toffees. Le club a gagné cinq des neuf matchs de championnats sous Ancelotti. Les deux seules défaites sont advenues à l'extérieur face à City et à Arsenal (avec un seul but de différence à chaque fois).

