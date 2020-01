Liverpool a battu Manchester United (2-0) et a accru son avance en tête du championnat.

Et d’un coup, Anfield Road, ce bouillant cratère, est entré en éruption.

Quand le dégagement d’Alisson a trouvé Salah idéalement mis sur orbite et qui avait encore les jambes pour aller défier De Gea puis la lucidité pour tromper l’Espagnol, tout le peuple rouge a explosé de plaisir. Chassant cette double frustration. Même si celle d’avoir effacé ses deux seuls points perdus contre le rival honni de Manchester United en s’imposant pesait nettement moins lourd que celle d’un titre attendu depuis 1990.

Avec ce nouveau succès, le vingt et unième en 22 journées, les Reds ont fait un pas de plus vers un sacre qui devient inéluctable. Les voilà avec 16 points d’avance sur Manchester City, qui en a laissé échapper deux supplémentaires en trouvant moyen d’encaisser deux buts à domicile face à Crystal Palace, plus mauvaise attaque de Premier League (2-2), et 19 sur Leicester, tombé dans le piège du combat tendu par Burnley (2-1). Le tout avec une rencontre de plus à disputer.

Si son objectivité reste forcément toute relative quand il s’agit de Liverpool, Jamie Carragher, 508 matchs avec les Reds, a parfaitement résumé la situation : "Tout le monde dans le pays va penser qu’ils ont gagné le titre. Cette équipe est phénoménale, c’est la meilleure du championnat, la meilleure d’Europe et du monde actuellement."

Jürgen Klopp n’a pas prononcé le mot "champion". Comme pour ne pas risquer d’entretenir cette malédiction qui colle aux basques du club depuis trente ans. Mais l’Allemand a parlé "d’un énorme soulagement, d’une sensation incroyable".

Les supporters ont terminé le match en entonnant "nous allons remporter le championnat".

"Ils l’ont déjà chanté plusieurs fois par le passé. Aucun problème. Tout le monde peut fêter cela, sauf nous", a répliqué l’Allemand. "Rien n’a changé, sauf que nous avons trois points de plus. Je ne sais pas si nous allons être rattrapés ou non, je m’en fiche."

L’envisager nécessite beaucoup d’imagination vu l’énergie déployée par ses hommes, qui ont vite mené sur une tête du monumental Van Dijk qui a plané au-dessus de Maguire sur un corner d’Alexander-Arnold (14e), et qui ont inscrit deux autres buts en première période par Firmino (25e) et Wijnaldum (36e) logiquement refusés.

Les Reds se sont ensuite fait peur quand Pereira (41e) et Martial (59e) ont raté le cadre alors que De Gea a été très grand pour s’interposer devant Mané (45e) et Henderson (49e), ne s’inclinant que devant Salah, impuissant pour contenir cette éruption pas loin de rimer avec champion.