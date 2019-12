Et si cette saison était enfin la bonne pour Liverpool qui court derrière un titre de champion d’Angleterre depuis 1990 ? Après être passés à deux doigts du sacre la saison dernière, coiffé par Manchester City malgré 97 points au final et une seule petite défaite, les hommes de Jurgen Klopp sont en mission cette saison et les astres semblent s’aligner pour enfin libérer Anfield à la fin de la saison.

(...)